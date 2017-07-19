В Одесі невідомі облили зеленкою суддю, її госпіталізовано

В Одесі невідомі зловмисники сьогодні облили зеленкою суддю Господарського суду Одеської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 19 липня біля автостоянки зазначеного суду скоєно напад на суддю Ірину Малярчук.

Читайте такожВ Одесі побили учасницю експертної комісії "Група 2 травня"«Двоє невідомих підбігли до неї і вилили рідину зеленого кольору, ймовірно, зеленку, на обличчя і тіло жінки, після чого зникли в невідомому напрямку. Рідина була у пластиковій пляшці з-під напою «Пепсі». У зв'язку з потраплянням даної рідини в очі судді її госпіталізовано», - повідомила прес-служба. Співробітники суду одразу викликали поліцію.

У прес-службі наголосили, що зазначені події дестабілізують діяльність державної установи, завданням якої є правосуддя і захист порушених або оспорюваних прав і інтересів, які охороняються законом, юридичних осіб і громадян, а також - вжиття заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

«Господарський суд Одеської області заявляє про неприпустимість порушення вимог чинного законодавства щодо незалежності судової влади і нагадує про юридичну відповідальність за скоєні правопорушення, в тому числі кримінальну відповідальність», - наголосили у прес-службі.

На даний час на місце події прибула поліція. Проводяться слідчі дії. Відзначається, що керівництвом суду готуються відповідні звернення в органи влади.