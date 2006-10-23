Чи бути православному храмові в Бахчисарайському районі

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє знайти толерантне вишення питання будівництва православного храму в селі Голубинка Бахчисарайського району, проти якого виступає частина мусульманського населення регіону.

Як повідомила УНІАН прес-секретар А.ГРИЩЕНКА Алла ГОРЄВА, таку позицію кримський спікер висловив на зустрічі, яка пройшла напередодні мусульманського свята Ураза-Байрам з Муфтієм мусульман Криму Аджі Еміралі АБЛАЄВИМ.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в найближчий день він разом з Муфтієм мусульман Криму і Митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем проведе спільний виїзд у село Голубинка, аби зустрітися з людьми і на місці ухвалити остаточне рішення щодо ситуації з будівництвом православного храму. "Я думаю, що перший крок було зроблено, коли ми в Бахчисараї вирішили питання щодо ринку, який був розташований на місці мусульманських святинь. Також толерантно можна розв`язати проблему і в Голубинці, - переконаний голова кримського парламенту. - Такі спірні питання можна вирішити без нагнітання ситуації".

Як повідомила А.ГОРЄВА, під час зустрічі з Муфтієм кримський спікер привітав усіх мусульман Криму зі святом Ураза-Байрам і побажав їм здоров`я, успіхів і терпіння. Муфтій мусульман Криму подарував А.ГРИЦЕНКУ Коран російською мовою.

Нагадаємо, в бахчисарайському селі Голубинка виник конфлікт між православними і мусульманами через ініціативу будівництва церкви на пагорбі Кільсе-баїр. Православні стверджують, що на горбі в середні століття стояв храм. Мусульмани виступають проти будівництва в цьому місці православної церкви, запевняючи, що Кільсе-баїр - священне для них місце. Крім того, кримські татари стверджують, що на пагорбі покояться останки їхніх предків.