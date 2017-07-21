За весь час російської агресії загинуло 11 тисяч українців – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що за всі дні російської агресії 11 тис. українців загинули.

Читайте такожВ катастрофі вертольота під Краматорськом загинули п'ять офіцерів ЗСУ - МіноборониЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заяви для преси сьогодні в Києві.

«Щодня ми продовжуємо проводжати в останній путь своїх кращих синів. І лише за останні два дні агресор вбив 8 наших захисників. А за всі дні агресії 11 тис. українців віддали своє життя, не розрізняючи військових, цивільних, чи братів», - сказав Порошенко.