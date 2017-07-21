За весь час російської агресії загинуло 11 тисяч українців – Порошенко

15:04, 21 липня 2017
Суспільство
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Тільки за останні два дні російські найманці убили вісім українських військових.

фото УНІАН

Президент Петро Порошенко заявляє, що за всі дні російської агресії 11 тис. українців загинули.

Читайте такожВ катастрофі вертольота під Краматорськом загинули п'ять офіцерів ЗСУ - МіноборониЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заяви для преси сьогодні в Києві.

«Щодня ми продовжуємо проводжати в останній путь своїх кращих синів. І лише за останні два дні агресор вбив 8 наших захисників. А за всі дні агресії 11 тис. українців віддали своє життя, не розрізняючи військових, цивільних, чи братів», - сказав Порошенко.

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