На Закарпатті оголосили дні жалоби в пам'ять про загиблих на Донбасі бійців 128-ї бригади

У Закарпатській області у п’ятницю та суботу 21 та 22 липня оголошено дні жалоби в пам'ять про загиблих у зоні антитерористичної операції на Донбасі бійців 128-ї бригади-уродженців Закарпаття.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Закарпатської обласної державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОДА Геннадій Москаль.

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Як уточнили у прес-центрі, впродовж цього тижня в ході бойових дій на Донбасі загинули двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, мешканців Закарпаття. Це 22 річний Золтан Балаж із Виноградова та 21-річний Сергій Гладкий зі Страбичова на Мукачівщині.

«Молоді хлопці віддали свої життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в пам'ять про загиблих героїв на Закарпатті оголошуються дні жалоби», - цитує Москаля прес-центр.

Згідно з розпорядженням голови ОДА, державні прапори на адміністративних будівлях будуть приспущені, органам державної влади, місцевого самоврядування, а також телерадіокомпаніям рекомендовано обмежити проведення і трансляцію розважальних заходів.