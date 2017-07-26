На Дніпропетровщині поховали загиблого у стрілянині бійця АТО

На Дніпропетровщині поховали загиблого у стрілянині у центрі Дніпра бійця АТО Олексія Вагнера. Про це у Facebook пише Юлія Коваль.

"Пройшов війну. Один з перших. З самого початку. Поранення. І ось так в мирному місті... Справжній Герой не любить говорити про війну, Льоша не любив. У нього було дуже багато планів. Він сьогодні зібрав величезну кількість людей", - пише Коваль.

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Як повідомляв УНІАН, в лікарні Дніпра перебувають четверо чоловіків, підозрюваних у розстрілі учасників АТО у ресторані «Дом», у результаті якого двоє людей загинули, ще п’ятеро осіб дістали поранення. Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (по ст. 208 Кримінального кодексу) – їх взято під охорону в лікувальному закладі. Роль ще двох учасників конфлікту, які знаходяться в лікарні, досліджує слідство.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.). Також поранення унаслідок стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні. Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.