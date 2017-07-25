Вбивство АТОшників у Дніпрі: опубліковано відео моменту стрілянини

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Вчора, 24 липня, на проспекті Гагаріна в Дніпрі сталася перестрілка. Постраждали семеро людей, двоє з них померли. "Інформатор" опублікував відео очевидців, на яких показано момент стрілянини.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє учасників АТО, а також був важко поранений адвокат, захисник постраждалих у зіткненнях 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.

У поліції повідомили, що стрілянина у Дніпрі виникла на ґрунті конфлікту двох сторін, що стосується "економічних інтересів".

ЗМІ розповіли, що в лікарні Мечникова під охороною перебувають четверо нападників, які отримали поранення внаслідок вогню. За даними джерел Цензор.НЕТ у поліції Дніпра, це бандити, причетні до організованої злочинності, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за розбій. Один з тих, хто вже мав проблеми з правоохоронними органами, - бандит у білих брюках, який отримав поранення в ногу.