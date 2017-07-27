Стрілянина у Дніпрі: сьогодні підозрюваним оберуть запобіжний захід

У Дніпрі сьогодні обиратимуть запобіжний захід підозрюваним у розстрілі ветеранів АТО, йдеться у сюжеті ТСН.

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Зазначається, що підозрюваним оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства.

Як повідомляв УНІАН раніше, у середмісті Дніпра на очах у перехожих нападники відкрили вогонь по гурту чоловіків, застрелили двох АТОвців та поранили відомого в місті адвоката.

В лікарні Дніпра перебувають четверо чоловіків, підозрюваних у розстрілі учасників АТО у ресторані «Дом», у результаті якого двоє людей загинули, ще п’ятеро осіб дістали поранення. Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (по ст. 208 Кримінального кодексу) – їх взято під охорону в лікувальному закладі. Роль ще двох учасників конфлікту, які знаходяться в лікарні, досліджує слідство.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.). Також поранення унаслідок стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні. Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.