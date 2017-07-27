Скандальний Дорн випустив знятий у Берліні кліп (відео)

Вийшов новий кліп українського музиканта Івана Дорна "Beverly". У ньому зображені дві групи чірлідерок, які готуються до виступу. Дорн знявся у відео в рожевому костюмі, пише Meduza.

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"Це сміливий і найбільш рожевий кліп у моїй історії!" - сказав про "Beverly" сам Дорн. Співак приміряв більше 20 рожевих костюмів, щоб знайти підходящий для зйомок.

Кліп знімали у спортивній школі в Берліні. Він виглядає так, ніби знятий одним кадром, але насправді в ньому можна знайти два склеювання. Режисер - Аннегрет вон Фейєртаг.

Як повідомляв УНІАН, Дорн презентував новий альбом в Москві раніше, ніж в Україні.