У Медведєва звинуватили спеку у відключенні електрики в Криму

Причиною аварійного відключення ліній електропередач на території окупованої Росією Криму стала "аномально висока" температура повітря в Краснодарському краї. Про це повідомило міністерство енергетики Росії, передає "Інтерфакс".

За словами заступника міністра Андрія Черезова, "відключилися дві лінії 500 кВ, від яких пішли відключення на території півдня, і, відповідно, під обмеження по автоматиці потрапила республіка Крим". Він також зазначив, що ніякого пошкодження обладнання, зокрема, на енергомості не було.

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У свою чергу, пізніше стало відомо, що ПАТ "ФСК ЄЕС" повідомила про відновлення всіх ліній електропередач, що постачають окупований Крим. "Всі лінії вже включені, йде набір навантаження", - сказали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у аннексированном Криму у найбільших містах півострова сьогодні вдень відключилося електропостачання. Світла не було в Сімферополі і Сімферопольському районі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі, Бахчисарайському районі та деяких інших населених пунктах.