Крим залишився без електрики

В анексованому Криму в найбільших містах півострова відключилось електропостачання. Про це повідомляє «Крыминформ».

Видання пише, що світла немає у Сімферополі і Сімферопольському районі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі, Бахчисарайському районі та деяких інших населених пунктах.

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Наразі причини відключення електропостачання невідомі.

«З'ясовуємо, що сталося», - заявили у «Крименерго», додавши, що у них світла теж немає.

У той же час, як пише «Meduza», за словами» міністра палива та енергетики Криму Вадима Бєліка», з невідомих причин відключено чотири лінії енергомоста, протягненого на півострів з території Краснодарського краю.

«Спрацювала протиаварійна автоматика з боку Тамані. Причини з'ясовуються », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна здійснювала енергопостачання тимчасово окупованого півострова до кінця листопада 2015 року. Після цього поставки більше не поновлювалися. В середині лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Україна не має наміру відновлювати постачання.

Через проблеми з енергопостачанням півострів неодноразово переживав період планових і аварійних відключень електроенергії, а також обмеження споживання електроенергії. Для вирішення цієї проблеми Росія почала будівництво Севастопольської та Сімферопольської ТЕС потужністю 470 МВт кожна.

Раніше повідомлялося, що ці станції повинні бути запущені до вересня 2017 року, але в квітні цього року кримські ЗМІ опублікували інформацію, що терміни будівництва затримуються. Також була опублікована інформація про те, що постачальником турбін може бути Siemens, при цьому зазначалося, що постачання обладнання в Крим пов'язані з ризиком потрапити під санкції ЄС, які були введені проти Росії з-за окупації півострова і розв'язанні військових дій на Донбасі. 16 липня в ЗМІ повідомлялося, що в Криму вже було привезено 4 турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання Siemens.