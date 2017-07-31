"Пристібніться, злітаємо!": у Дніпрі визначилися з новим логотипом міста

Закінчилося голосування за концептуальну ідею бренду і логотипу Дніпра. Хоч на офіційному сайті результати конкурсу ще не оголосили, але за підсумками другого і третього турів вже можна визначити переможця.

За бренд і логотип Євгенії Олійник віддали 895 голосів, тим самим забезпечивши перемогу «ракеті». Зовсім ненабагато відстала від неї «хвиля» Сергія Білого з результатом 879 голосів. За «сердечко» Микити Агєєнко проголосували тільки 527 людей, повідомляється на сайті Агентства розвитку Дніпра.

У попередньому етапі конкурсу роботи учасників оцінював організаційний комітет. Експерти оцінили «серце», «ракету» і «хвилю» в 50, 46 і 36 балів відповідно.

Раніше робота переможця особливо зацікавила городян. З чим тільки не асоціюється невинна ракета в іронічних користувачів соцмереж.

"Увага!!!! Пристібайтеся!!! Злітаємо!!! Представляю вам фіналістів першого етапу з вибору логотипу міста Дніпро. Так так, один з цих трьох логотипів буде переможцем і його будуть ліпити на чашки, футболки, бігборди і т. д", - написав В'ячеслав Поєзднік.

З результатом 76, 07 балів перше місце посіла «ракета».

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Переможець конкурсу отримає диплом та нагороду від організаторів у вигляді 40 тисяч гривень на розробку повноцінного бренду, який буде сприяти формуванню корпоративної культури міста, просування позитивного іміджу Дніпра в Україні та за кордоном і буде використовуватися в інформаційно-рекламних заходах, спрямованих на просування культурного, економічного, наукового та туристичного потенціалу міста.

18 липня організатори конкурсу заявили про рестарт інтернет-голосування, щоб уникнути «накрутки» голосів.