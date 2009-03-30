Криза не вплинула на яйця

Виробництво яєць в усіх категоріях господарств в Україні у січні-лютому 2009 року зросло на 9,5% порівняно з аналогічним показником 2008 року - до 2 млрд. 155,5 млн. штук.

Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

Як зазначають у Держкомстаті, виробництво яєць у сільськогосподарських підприємствах зросло на 13,7% - до 1 млрд. 484,7 млн. штук, у господарствах населення - на 1,2% - до 670,8 млн. штук. Частка населення у виробництві яєць становить 31,1% проти 33,7% у 2008 р.