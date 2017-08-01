"Костюм вершника Апокаліпсису": в мережі дізналися вартість "голого" треш-вбрання Лоліти

Користувачі мережі знайшли на AliExpress обтягуюче прозоре трико, схоже на те, в якому заборонена в Україні співачка Лоліта Мілявська виступила на фестивалі «Спека» в Баку. На це звернули увагу у Telegram-каналі «Король AliExpress».

Трико під назвою «Adogirl Тату Друку Сітки Sheer Комбінезон Жінок Осінь Sexy See Through Спинки Bodycon Довгі Rompers Combinaison Femme» коштує близько 370 гривень.

Читайте також"Хочу бути найтовстішою на естраді": заборонена в Україні Лоліта пояснила своє голе вбрання

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, вбрання Лоліти привернуло увагу користувачів мережі у понеділок, 31 липня. 53-річна співачка присвятила одну з пісень солістові Rammstein Тилю Ліндеманну, після чого скинула з себе накидку і постала перед глядачами в обтягуючому прозорому трико.

Юзери відзначили, що Лоліта нагадує їм героя мультфільму «Моана» та порівняли її з одним з вершників Апокаліпсису.