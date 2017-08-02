У ГПУ закликали кримчан звертатися до прокуратури щодо втраченого на півострові майна

У Генеральній прокуратурі України закликають жителів анексованого Криму, а також вимушених переселенців звертатися до прокуратури з приводу втраченого на півострові майна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

За її словами, прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження за фактами умисного пошкодження та знищення майна, незаконного привласнення, розтрати та заволодіння окупаційною владою Криму як державним майном, так і майном приватних осіб.

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"Такі дії окупаційної влади не тільки підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України, а є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду. У зв’язку з цим, у разі наявної у вас інформації про такі факти або якщо ваше майно було незаконно націоналізоване, захоплене чи мали місце інші порушення ваших майнових прав, ви можете звертатися до прокуратури АР Крим", - зазначила вона.

Також Сарган додала, що прокуратура АР Крим вживатиме всіх можливих заходів для захисту порушених прав громадян на тимчасово окупованій території півострова та притягнення до відповідальності винних осіб.