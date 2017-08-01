У Криму "віджимають" квартири українських військових і заселяють туди силовиків РФ – правозахисник

У тимчасово окупованому Росією Криму в квартири українських військовослужбовців, які передислокувалися на материкову Україну, незаконно заселяють російських силовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час прес-конференції наголосив юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко.

"Сьогодні, на жаль, ми продовжуємо говорити про чергові грубі порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку Російської Федерації на тимчасово окупованій території Криму», - констатував він.

Так, говорячи про експропріацію майна українських військовослужбовців та членів їхніх родин, Тимочко зауважив, що починаючи з осені 2014 року в окупованому Криму почали створювати так звані «житлові комісії», в які входять представники так званих «правоохоронних органів Республіки Крим» та представники Міністерства оборони Російської Федерації.

Такі комісії, зазначив юрист, спільно з колишніми працівниками квартирно-експлуатаційних частин, які перейшли на бік РФ, почали відстежувати майно українських військовослужбовців, яке належало їм на праві користування або праві приватної власності.

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«Ці квартири раніше, до окупації, видавалися на підставі ордерів або передавалися у власність на підставі відповідних свідоцтв. І українські військові, і члени їхніх родин на законних підставах володіли цим майном», - пояснив Тимочко.

За його словами, ці комісії почали погрожувати виселенням особам, які проживали там. «Дуже часто українські військові, коли перемістилися на іншу територію і далі проходили службу, залишали або своїх родичів, або друзів, товаришів і навіть сусідів доглядати за цим майном, сплачувати комунальні послуги. Оскільки вони розраховували на те, що колись, коли повернеться Крим, вони зможуть розраховувати проживати далі там зі своїми родинами», - сказав юрист.

Однак, наголосив він, почали фіксуватися факти експропріації, тобто, незаконного вилучення нерухомості. Це супроводжувалося тим, що російські військовослужбовці разом із представниками «правоохоронних органів» вривалися в житло, замінювали замки на дверях і заселяли туди нових осіб.

«І цими новими особами виявляються представники Російської Федерації. А саме представники російської армії. Це офіцери, як правило, ФСБ Російської Федерації», - зазначив Тимочко і додав, що один з таких випадків стався наприкінці червня.

Він навів приклади та зачитав свідчення українських військовослужбовців щодо незаконного вилучення квартир, зокрема, у Сімферополі, Севастополі та Феодосії.

«Такі випадки були і в інших містах. На сьогодні Українською Гельсінською спілкою спільно з Регіональним центром з прав людини проведено моніторинг таких ситуацій і наразі нам відомі близько 10 випадків незаконної експропріації майна», - сказав Тимочко.

Крім того, він зауважив, що ще 15 родин військовослужбовців повідомили про те, що до сьогодні до них надходять погрози з приводу того, що вони вимушені виселитися і звільнити житло, оскільки «окупаційною владою Криму воно сприймається як майно Російської Федерації, як майно Міністерства оборони Російської Федерації».

Юрист наголосив, що вони не залишать ці дії безкарними і стежитимуть, аби відповідна інформація надходила не лише до правоохоронних органів України, але й до міжнародних інстанцій. Зокрема, до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини.

Він також закликав уряд та Міністерство оборони України забезпечити службовим житлом українських військовослужбовців та членів їхніх родин