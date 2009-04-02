НКРЕ скасувала рішення про підвищення тарифів на електроенергію

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на сьогоднішньому засіданні скасувала своє рішення про підвищення з 1 квітня ц.р тарифів на електроенергію для споживачів, які використовують понад 400 кВт/год. на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що постанова була недоопрацьована, тому ухвалено рішення її відмінити. При цьому В.КАЛЬЧЕНКО дав зрозуміти, що до кінця року НКРЕ не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію для населення.

Відповідаючи на питання, чи можна чекати після доопрацювання документа його ухвалення в новому варіанті, В.КАЛЬЧЕНКО сказав: «Думаю, що ціна питання дуже низька для того, щоб сьогодні взагалі розглядати питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення».

Кажучи про недоробки рішення НКРЕ від 19 березня ц.р. про підвищення тарифів на електроенергію, В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що не були враховані випадки, коли населення з об`єктивних причин використовує великі обсяги електроенергії, оскільки не має альтернативних джерел енергії для побутових потреб.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишила засідання Кабміну, щоб провести спеціальну нараду з представниками НКРЕ з приводу підвищення з 1 квітня тарифу для населення, які споживають щомісячно понад 400 кВт/год. електроенергії.

На прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам: «Ми звернулися як уряд і я як прем`єр-міністр до НКРЕ з пропозицією відмінити це рішення. і можу сказати, що на цій нараді ми знайшли взаєморозуміння. Прем`єр-міністра НКРЕ почула, і я впевнена, що вони все ж таки, враховуючи те, що уряд веде абсолютно іншу стратегію з використання електроенергії, відмінять цю постанову».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики на своєму засіданні ухвалила рішення з 1 квітня підвищити тариф для населення, які споживають щомісячно понад 400 кВт/год, в 3,1 разу – до 76,26 коп. (з ПДВ) за кВт/год.

Згідно з ухваленим рішенням, новий тариф не застосовуватиметься до наступних категорій побутових споживачів: до багатодітних сімей, які виховують більше трьох дітей; до прийомних сімей; до абонентів, які проживають в будинках з кухонними електроплитами; до абонентів, які використовують електроенергію на опалення житла, у разі наявності лічильників зонального обліку споживання.

Під час розгляду даного питання голова НКРЕ В.КАЛЬЧЕНКО нагадав, що, за даними енергокомпанії, на сьогоднішній день кількість абонентів, які споживають понад 400 кВт/год., становить близько 3% (600 тис. абонентів) від загальної кількості побутових споживачів. При цьому дана група споживає 16% (4,6 млрд. кВт/год. щорічно) від загального обсягу споживання електроенергії населенням. В.КАЛЬЧЕНКО також припустив, що за підсумками введення нового тарифу комісія може повернутися до розгляду питання про блокові тарифи. Зокрема, він не виключив можливості зниження планки споживання, до якої застосовуватиметься новий, економічно обгрунтований тариф.

«Цей крок необхідно було зробити. Після проведення відповідного аналізу ми вирішимо, зупинимося ми на 400 або знижуватимемо планку», – сказав голова комісії.