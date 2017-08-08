"Марафон треш-нарядів": Лоліта передала "естафету" Ріанні, костюм якої справив фурор в соцмережах (фото)

У вихідні Ріанна підірвала соцмережі новим вбранням. Співачка відправилася на свою батьківщину - острів Барбадос, де виступила на фінальній ході щорічного костюмованого карнавалу Crop Over. Свято присвячене збору врожаю цукрового очерету і було засновано в 1687 році.

Читайте також"Худі дуже злі": Лоліта з "труни" звернулася до критиків свого "голого" наряду на фестивалі (відео)

Образ для 29-річної співачки розробив місцевий дизайнер Лорен Остін Блісс. Спеціально для образу Ріанна пофарбувала волосся в смарагдовий колір. Яскраве перевтілення прокоментував колишній хлопець Ріанни Кріс Браун (пара розлучилася ще у 2013 році). Його emoji зі збільшеними очима викликав шквал обурення у фанатів. Доброзичливці просили співака "тримати подалі свою негативну енергію".

Менш ніж за добу одна з відвертих фотографій набрала майже 3,5 млн позначок «подобається», інша – близько 2,8 млн.

Для Ріанни це не перша участь у фестивалі. Співачка вже брала участь в карнавальній ході в 2013 і 2015 роках.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше наряд співачки Лоліти привернув увагу користувачів мережі у понеділок, 31 липня. 53-річна співачка присвятила одну з пісень солістові Rammstein Тилю Ліндеманну, після чого скинула з себе накидку і постала перед глядачами в обтягуючому прозорому трико. Юзери відзначили, що Лоліта нагадує їм героя мультфільму «Моана» та порівняли її з одним з вершників Апокаліпсису.