У Харкові скоєно напад на інкасаторів, загинули троє осіб

Сьогодні, 2 квітня, у Харкові скоєно збройний напад на інкасаторів, унаслідок якого загинули троє осіб, ще одну жінку поранено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, напад було вчинено близько 18.50 поблизу відділення Ощадбанку, що на вулиці Клапцова у густонаселеному районі міста на Холодній горі.

Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця події на двох автомобілях – ВАЗ 2109, номери якого відомі, та інкасаторському авто ВАЗ 2109.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУ МВС України в Харківській області, яку особисто очолив начальник Головного управління міліції Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ. Міліція звертається до усіх, хто був свідком цієї надзвичайної пригоди, або має інформацію про місце перебування згаданих автомобілів, допомогти у пошуках злочинців.