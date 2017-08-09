"Велике американське затемнення": вчені попередили про дивну поведінку тварин

Повне затемнення або навіть часткове здатне змінити поведінку тварин, стверджують американські вчені.

Велике американське затемнення, яке очікується 21 серпня, вплине на поведінку тварин. Коли місяць буде закривати сонце, викликаючи глибокі сутінки, всі представники тваринного світу в зоні затемнення «загублять глузд». Співочі птахи зазвичай в такі моменти затихають, велика рогата худоба лягає на землю, цвіркуни починають стрекотать посеред дня, передає "Новости Америки".

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Еліз Рікар, керівник громадських програм Каліфорнійської академії наук у Сан-Франциско, згадує моторошне мовчання, яке обрушилося на початку повного затемнення рано вранці в червні 2012 року. «Ми сиділи на пляжі в джунглях, і раптом усе завмерло. Це був потужний сенсорний досвід», - каже вона.

Дуг Дункан, директор Планетарію Фіске в університеті Колорадо, Боулдер, провів кілька досліджень тварин протягом затемнень. Одного разу він спостерігав, як десятки китів і дельфінів випливають на поверхню океану за п'ять хвилин до початку затемнення. Вони залишалися «нагорі» протягом всього затемнення і кілька хвилин після, потім повернулися в глибини.

«Деякі стимули можуть порушувати нормальну поведінку, не впливаючи на щоденні фізіологічні ритми тварин, - каже Джоанна Чіу, яка вивчає циркадні цикли тварин в університеті Девіса. - Не дивно, що затемнення тимчасово вплине на поведінку тварин, але навряд чи це вплине на їх внутрішні годинники або поведінку в довгостроковій перспективі».