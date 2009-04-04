У Чернівцях затримано лідера міжнародного злочинного угруповання

Правоохоронці затримали в Чернівцях лідера стійкого злочинного угруповання з міжнародними зв’язками, яке тривалий час діяло на території Італії та Албанії.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, учасники угруповання займались розповсюдженням та торгівлею на території вказаних держав наркотичними засобами, зброєю, вибухівкою, підробкою документів, скупкою краденого майна та фальсифікацією продуктів харчування.

Наприкінці лютого 2009 р. правоохоронними органами міста Неаполь (Італія) було отримано ухвалу суду на затримання, екстрадицію і подальше ув’язнення терміном на 30 років розшукуваного лідера злочинного угруповання. Після отримання інформації про його можливе перебування у м. Чернівці керівництво УМВС України в області організувало розшук зловмисника.

Одночасно із затриманням у Чернівцях 49-річного громадянина Італії на території Албанії та Італії правоохоронними органами даних держав були затримані понад 20 членів даного злочинного угруповання. Затриманий із жовтня 2008 р. періодично бував у Чернівцях, де заснував будівельний бізнес.

Міліція з’ясовує, чи не було скоєно італійцем злочинів на території України.

Наразі затриманий очікує екстрадиції до Італії.