В Одесі виступила російська поетеса, незважаючи на гастролі в окупованому Криму (фото, відео)

09:32, 14 серпня 2017
Суспільство
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В Одесі пройшов творчий вечір Ірини Астахової (Ах Астахової) у відновленому після пожежі клубі "Пляжник".

У соцмережах публікують фотографії і відео з творчого вечора / facebook.com/ah.astahova

В Одесі виступила відома російська поетеса Ірина Астахова (Ах Астахова), незважаючи на гастролі в окупованому Криму. Про це повідомляє Думська.

Власники закладу проігнорували екс-лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненко, який вважає, що Астаховій не місце в Україні, оскільки в червні 2015 року вона побувала в окупованому Росією Криму, заїхавши з території Ростовської області РФ.

Як зазначає Радіо Свобода, у відкритому доступі є відео її виступу в державному академічному музичному театрі Сімферополя. За це вона була внесена в базу сайту «Миротворець».

Сама поетеса, а також адміністрація клубу «Пляжник» ситуацію поки не коментували

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Як повідомляв УНІАН, раніше Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну на три роки у зв'язку з виступами в окупованому Криму.

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Теги: #виступ Астахової в Одесі#Астахова виступила в Одесі