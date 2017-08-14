Українська молодь із понад 20 країн світу збереться у Дніпрі на форум

21-26 серпня у Дніпрі пройде VII Форум української молоді діаспори. Світовий конгрес українських молодіжних організацій у місті відбудеться вперше та збере близько 700 діаспорян із понад 20 країн світу, а також українську молодь, яка прагне до міжнародної співпраці. На форумі очікують також представників європейського політикуму та бізнесових структур, повідомляє прес-служба міської ради.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив: для міста це – унікальна можливість залучити нові інвестиції та заявити про себе як про повноправного члена європейської родини, адже саме українська діаспора є найкращим лобістом інтересів нашої держави у світі.

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«Люди зберуться не просто, щоб гарно відпочити. Їхня мета – плідна робота в секціях. Молодь із усього світу обговорюватиме політичні та економічні питання. Дніпро – форпост українського патріотизму, й діаспорянам цікаво побачити, як нині живе наше місто. Безумовно, проведенню форуму передували численні перемовини. Та в нинішніх непростих умовах Дніпру необхідно привертати до себе якомога більше уваги, зокрема, іноземних гостей», – зазначив Борис Філатов під час прес-конференції 14 серпня.

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Особливість конгресу в Дніпрі – спільна секційна робота молоді з України та з-за кордону. Учасники форуму діаспори – це етнічні українці з Литви, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Німеччини, Пакистану та інших країн світу. Для делегатів заплановані екскурсії знаковими місцями Дніпра, зокрема, до музею АТО.

Основні сесії відбудуться 22 та 23 серпня. З почесних гостей у Дніпрі чекають віце-спікера Європейського парламенту Ришарда Чарнецкого, держсекретаря Міністерства з питань демографії, сім'ї, молоді та соціальної політики Хорватії Маріна Стримоту, депутата парламенту Румунії Мирослава Петрецького, заступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна, міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова, відомого медіа-експерта, нардепа Миколу Княжицького, а також почесних послів і консулів різних країн.

Світове бізнес-середовище на форумі представлятимуть віце-президент Міжнародної торгової палати ІСС Ukraine Тарас Демкура, очільники Україно-іспанської та Україно-сербської торгово-промислових палат Михайло Петруняк і Мирослав Гочак.

У рамках форуму діаспоряни та мешканці Дніпра планують встановити всеукраїнський рекорд. До Дня Державного Прапора, який відзначається 23 серпня, вони хочуть створити найбільший синьо-жовтий стяг, розмір якого сягатиме 2,4 м на 23 м. Його розмалюють петриківським розписом у техніці «батик», яка використовується для нанесення фарби на тканину.