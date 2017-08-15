У Криму суд окупантів виніс вирок ще одному пенсіонеру

Так званий «Залізничний суд Сімферополя» ухвалив рішення оштрафувати Ярікула Давлатова, який вийшов на акцію протесту на підтримку арештованого 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Про це адвокат Едем Семедляев повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Давлатова Ярікул ага визнали винним і призначили штраф у розмірі 10000 рублів», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня у тимчасово окупованому Криму російські поліцейські затримали Караметова, який пікетував «Верховний суд Криму» у Сімферополі з вимогою звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, незаконно затриманого у січні 2015 року. «Суд» ухвалив стягнути з Караметова штраф в розмірі 10 тис. рублів і засудив до 10 діб адміністративного арешту.

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14 серпня в Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на одиночний пікет на підтримку Караметова з плакатами: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти", їх затримали. Також затримали людей, які знімали пікетників. Усього, за даними Семедляева, було затримано 8 активістів, в тому числі правозахисницю Лілі Гемеджі.