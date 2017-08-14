У Криму зросла кількість затриманих на акціях на підтримку Караметова

У Криму зросла кількість затриманих на акціях на підтримку арештованого 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook адвокат Заїр Смедляєв.

За інформацією адвоката, на даний момент затримано 8 активістів, зокрема правозахисницю Лілі Гемеджі.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Едем Семедляев, затримують не лише поодиноких пікетників, а й людей, які проходять повз.

«Один із них (раніше затриманих - УНІАН) - літнього віку. Ця людина вийшла до Верховного суду на знак протесту проти того, що затримали Сервера Караметова. Таким чином він висловив свій протест проти того, що літню людину затримали, вийшов практично з таким самим плакатом, який був у Сервер ага: «Путін, наші діти не терористи і не екстремісти», після чого він був затриманий і доправлений сюди - у відділення міліції. Також затримали хлопців, які проходили поруч і знімали цього дідуся. Всі вони перебувають тут, їх намагалися допитати, вилучили плакати у дідуся. Поки ми чекаємо. Вони, напевно, ухвалюють рішення на високому рівні, що ж робити з цими людьми, які в поодинокому пікеті заявили свій протест», - відзначив адвокат.

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Активісти повідомляють, що кількість тих, хто почав виходити на поодинокі акції протесту, зростає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, в Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на поодинокий пікет на підтримку арештованого Сервера Караметова з плакатами: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти", один із них був затриманий.

Пізніше стало відомо, що в Сімферополі затримали і відвезли до Залізничного райвідділу поліції ще не менш як чотирьох чоловік, що вийшли на поодинокі пікети на підтримку Караметова: Ярікула Давлатова, Олександра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова і Селіма Тейфукова.

Нагадаємо, 8 серпня російські поліцейські затримали 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в окупованому Сімферополі.

Активіст вимагав під будівлею суду, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого. Караметов тримав плакат із написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терорист! Досить звинувачувати кримських татар".

Стосовно Караметова склали два адміністративних протоколи - за «порушення порядку проведення поодиноких пікетів» і за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя засудив Караметова до штрафу в 10 тис. рублів і 10 діб адміністративного арешту.

11 серпня 2017 року у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму відбувся розгляд апеляційної скарги Караметова. Рішення попередньої судової інстанції залишили в силі.