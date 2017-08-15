В Одесі городянам і туристам радять утриматися від купання в морі (відео)

11:22, 15 серпня 2017
Суспільство
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Причиною є зливи, що накрили регіон напередодні. Значна кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів міста.

Держпродспоживслужба Одеси радить городянам і туристам утриматися від купання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Таке повідомлення з'явилося на сайті Одеської міської ради. Причиною є зливи, що накрили регіон напередодні. Значна кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів міста.

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Протягом якого часу будуть діяти ці рекомендації чиновники не вказують.

Раніше повідомлялося, що на всіх пляжах Києва обмежили або заборонили купання.

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