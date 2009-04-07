Путін: Росія після кризи буде однією з найбільших економік світу

Росія, безперечно, збереже позиції одній з найбільших економік світу після кризи, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, закінчуючи свій виступ в Державній думі, де він робив звіт про підсумки роботи уряду за 2008 р.

За його словами, ситуація в світовій економіці залишається невизначеною і чаїть у собі чимало погроз. "Ми не можемо одним клацанням пальців вирішити всі проблеми і розуміємо всю складність ситуації", - сказав В.Путін.

Він зазначив, що діяти доведеться в умовах ряду обмежень, включаючи низькі ціни на основні російські експортні товари. "Також необхідно зберігати і нарощувати резерви. Зараз об`єм золотовалютних резервів становить 380 млрд дол.", - зауважив В.Путін.

"Безперечно можна сказати, що Росія кризу подолає. Країна, безумовно, збереже позиції однієї з найбільших економік світу, до того ж з великим горизонтом розвитку, з потужним кадровим і технологічним потенціалом", - наголосив глава уряду. За його словами, для цього будуть потрібні зібраність, консолідація і злагода в принципових питаннях.

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