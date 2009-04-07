МВФ порадив Східній Європі перейти на євро

Країни Східної Європи, які входять до Євросоюзу, повинні відмовитися від своїх валют на користь євро, при цьому формально не приєднуючись до єврозони. З такою пропозицією виступив Міжнародний валютний фонд (МВФ), пише The Financial Times. Як зазначається в повідомленні фонду, "євроїзація" дасть можливість цим державам вирішити проблему завеликого зовнішнього боргу.

Євросоюз, натомість, міг би полегшити правила вступу до єврозони, наголошується в заяві МВФ. Документ був складений з метою умовити ЄС і країни Східної Європи сформулювати спільну антикризову стратегію, яка включала б створення спеціалізованого фонду підтримки економік, що опинились у кризі.

Країни Східної Європи, що розвиваються, включаючи Туреччину, в 2009 році повинні виплатити або рефінансувати близько 413 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Крім того, їм потрібно буде покрити сумарний дефіцит платіжного балансу обсягом в 84 мільярди доларів. Тим часом, не в усіх держав регіону на це є кошти. Їм може знадобиться близько 123 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для уникнення фінансового краху.

Зі свого боку країни єврозони активно виступають проти пропозицій МВФ, побоюючись, що тяжке становище східноєвропейських країн посилить фінансові труднощі в самій єврозоні. Центробанк Європи також не підтримав ініціативу фонду.

Лента.ру