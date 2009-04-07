Нафтогаз розрахувався з Газпромом

Компанія "Нафтогаз України" розрахувалася з російським концерном "Газпром" за поставлений в березні газ, відповідно до умов контракту, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на прес-секретаря "Нафтогазу" Валентина Землянського.

"Ми повністю розплатилися за газ, спожитий у березні", - заявив Землянський, не уточнюючи розміру переказаної суми, але повідомивши, що з січня до квітня 2009 року Україна спожила 2,5 мільярда кубометрів імпортного природного газу.

Всього протягом 2009 року Україна має купити 40 мільярдів кубометрів газу. Проте на початку лютого "Нафтогаз" звернувся до "Газпрому" з проханням знизити цей об’єм до 33 мільярдів. "Газпром" погодився піти на зменшення об`єму постачань, але пізніше пригрозив зайняти більш жорстку позицію в переговорах з цього питання, після того, як Україна уклала з Євросоюзом угоду про модернізацію газотранспортної системи без участі Росії, нагадує Лента.ру.

Зі свого боку "Нафтогаз" заявив, що угода з ЄС не зіпсувала відносин з "Газпромом".