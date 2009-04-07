Пожежа у Києві: загинув чоловік

6 квітня внаслідок пожежі у квартирі в Солом’янському районі Києва загинула людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 46-річного господаря квартири.

Як з’ясувалось, пожежа спалахнула внаслідок паління у ліжку після вживання алкоголю.