Пожежа у Києві: загинув чоловік
12:25, 07 квітня 2009Суспільство
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Трагедія в Солом’янському районі
6 квітня внаслідок пожежі у квартирі в Солом’янському районі Києва загинула людина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 46-річного господаря квартири.
Як з’ясувалось, пожежа спалахнула внаслідок паління у ліжку після вживання алкоголю.
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