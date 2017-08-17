Консул з’ясовує, чи є серед постраждалих у Барселоні українці - МЗС

Консул з’ясовує, чи є серед постраждалих у Барселоні українці. Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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«Зараз консул перевіряє інформацію. Я маю повідомлення про те, що в’їхав фургон в центрі на пішохідній вулиці, але деталей немає, і поліція поки не повідомила деталей. Консул перебуває в оперативному зв’язку з поліцією, але поліція поки не повідомляє про постраждалих», - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Барселони, в туристичному кварталі Рамблас мікроавтобус в'їхав у натовп людей. ЗМІ повідомляли про декількох постраждалих.