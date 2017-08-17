Поліція Барселони назвала наїзд мікроавтобуса на натовп людей терактом
Поліція оточила район і попросила людей уникати місця, де стався інцидент.
Поліція Каталонії повідомила, що білий мікроавтобус в'їхав у натовп людей у районі пішохідної вулиці Рамбла в центрі Барселони. Співробітники правоохоронних органів спочатку назвали інцидент «масової аварією» і повідомили, що постраждало кілька людей. Про це повідомляє "TJournal".
Пізніше вони заявили, що наїзд на людей є терактом.
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Водій вийшов з мікроавтобуса і зник. За інформацією місцевих ЗМІ, після наїзду дві людини з автомобіля зайшли в один із ресторанів.
Поліція оточила район і попросила людей уникати місця, де стався інцидент. Також закрили найближчі станції метро. Репортери Бі-бі-сі повідомили, що закрили кафе і магазини поруч з вулицею Рамбла.