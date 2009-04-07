Черновецький доліковуватиметься ще три тижні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не зміг 6 квітня вийти на роботу з відпустки у зв’язку з необхідністю продовження курсу лікування і реабілітації ускладнень, що виникли через перенесену ним “на ногах” хворобу запалення легень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської мської державної адміністрації.

На час відсутності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обов’язки голови КМДА продовжуватиме виконувати його перший заступник Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

У прес-службі КМДА зазначили, що відповідного розпорядження про продовження відпустки мера до них не надходило. Водночас, за їхньою інформацією, є висновки лікарів, згідно з якими Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ необхідно продовжити лікування.

“За оцінками лікарів, тривалість відповідного реабілітаційно-лікувального курсу може тривати до трьох тижнів”, - повідомила керівник прес-служби мерії, прес-секретар міського голови Оксана МАКАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за узгодженням з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з 19 лютого по 21 березня перебував у щорічній відпустці.

23 лютого ЗМІ повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі і відпочиває на Мертвому морі, в одному з елітних готелів. У прес-службі КМДА запевнили, що мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває на лікуванні в закордонній клініці, оскільки лікарі встановили йому попередній діагноз – «запалення легенів».

10 березня “у зв’язку з виробничою необхідністю” Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призупинив свою відпустку.

26 березня мер заявив ЗМІ, що збирається підлікуватися, і для цього планує знову відвідати Ізраїль. «Я відчуваю дуже великі проблеми зі здоров`ям. Найближчим часом я вирушу знову на Святу землю, адже я погано себе почуваю. Я повинен заспокоїтися, про все подумати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Наступного дня А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у відпустку з 27 березня до 6 квітня.