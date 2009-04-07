Державний борг України у лютому збільшився на 0,06%

Державний борг України в лютому ц.р. становив 129 млрд. 679 млн. грн., або 16 млрд. 841,4 млн. дол., що на 0,064%, або 83,395 млрд. грн., більше від показника на 31 січня 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, на 28 лютого державний зовнішній борг становив 84 млрд. 059 млн. грн., або 10 млрд. 916,8 млн. дол. (у лютому зменшився на 0,690 млрд. грн. порівняно з січнем 2009 р.), державний внутрішній борг становив 45 млрд. 619,5 млн. грн. (у лютому збільшився на 0,773 млрд. грн.), або 5 млрд. 324,6 млн. дол.

Гарантований державою борг України становив 54 млрд. 860,4 млн. грн., або 7 млрд. 124,7 млн. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 49 млрд. 779,4 млн. грн., або 6 млрд. 464,9 млн. дол.; гарантований внутрішній борг – 5 млрд. 081 млн. грн., або 659,866 млн. дол.

У цілому державний і гарантований державою борг України на 28 лютого 2009 року становив 184 млрд. 539,5 млн. грн., або 23 млрд. 966,2 млн. дол., зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 133 млрд. 839 млн. грн. (72,5% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 17 млрд. 381,7 млн. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 50 млрд. 700,5 млн. грн. (27,5%), або 6 млрд. 584 млн. дол.

За даними Мінфіну, впродовж січня-лютого 2009 року сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 4 млрд. 870,865 млн. грн. (2,6%), в основному, за рахунок зниження курсу євро і швейцарського франка до гривні.

При цьому, державний зовнішній борг зменшився на 1 млрд. 963,554 млн. грн. (2,3%), державний внутрішній борг збільшився на 953 млн. грн. (2,1%).

Гарантований державою борг України зменшився на 3 млрд. 860,311 млн. грн. (6,6%), що пов`язане як із зниженням курсів євро і СПЗ (спеціальні права запозичень) до гривні, так і з погашенням гарантованого державою боргу перед Colvis Finance Limited.