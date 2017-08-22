У Житомирі проведуть фестиваль бойового прапора "Слава"

У Житомирі проведуть фестиваль бойового прапору «Слава», повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради. 23 серпня о 17.00 год. на сцені літньої естради «Ракушка» відбудеться щорічний фестиваль бойового прапору «Слава». Захід організовано громадською організацією «Купол» за підтримки управління культури міської ради.

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На житомирян цього дня очікують показові виступи авіаклубу «Авіатик», виставка військової техніки, експозиції волонтерських та громадських організацій, а також тренінг з основ тактичної медицини.

У програмі фестивалю концерт за участю ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, гуртів «Рутенія», «Друге сонце» і«Grains», а також виступи Ігора Білого, Кирила Булкіна та колективів міського Палацу культури. Ведучий заходу- народний артист України Юрій Градовський.