Всі дитсадки в Україні мають відновити роботу як дошкільні навчальні заклади - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошує, що випадків перепрофілювання дитячих садків в інші установи більше не буде, і всі дитсадки в Києві та регіонах мають відновити роботу як дошкільні навчальні заклади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це він сказав під час огляду реконструкції дошкільного навчального закладу №179 у Києві. Раніше в цій будівлі розміщувався орган з надання соціальних послуг, а тепер заклад відновлює роботу за прямим призначенням.

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За словами Гройсмана, будівництво дитсадків з використанням новітніх технологій та сучасного обладнання є найпершою інвестицією в якісну освіту та розвиток дітей в Україні.

Як заявив голова уряду, що випадків перепрофілювання дитсадків в інші установи більше не буде, і всі дитсадки мають відновити роботу як дошкільні навчальні заклади. Це, разом з будівництвом нових садків, відповідає меті уряду про повну ліквідацію черг у дитячі заклади до 2020 року, зауважив Гройсман.

Він звернув увагу, що ресурси на будівництво є завдяки децентралізації та реалізації проектів Державного фонду регіонального розвитку. "Ефективне використання коштів дозволило лише за півроку скоротити дефіцит місць у садках по всій Україні на 13 тис. – до 65 тис", - сказав Гройсман.