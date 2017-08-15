У 2020 році черга в дитячі садки буде зведена до нуля - Гройсман

У 2020 році черга до дитячих садків буде зведена до нуля. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпрі.

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«Черга до дитсадків є неприпустимою. З початку 2017 року у дитсадках створено 13 тис. нових місць. Можливо, ще стільки ж буде створено до кінця року. Але на цей момент дефіцит у дитячих садках складає 65 тисяч місць. Ми маємо розробити стандарти, щоб до 2020 року, включаючи 2020 рік, черга до дитячих садків була зведена до нуля», - зазначив Гройсман.

За його словами, неприпустимо змалечку привчати українців до черг.

Гройсман підкреслив, що побудова нових дитсадків відбувається нерівномірно по Україні. За його словами, є міста, де будується 5 дитячих садків, а є міста, де жодного не будується. Хоча після процесу децентралізації гроші на це є.

Прем’єр-міністр зазначив, що зараз Міністерство освіти напрацьовує необхідні стандарти, щоб збільшити кількість місць у дитячих дошкільних закладах, і щоб питання черги було знято по всій території України.