Вдова російського екс-депутата Вороненкова буде викладати в українському виші

Вдова вбитого у Києві російського екс-депутата Дениса Вороненкова – оперна співачка Марія Максакова буде викладати академічний вокал у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України. Про це повідомляється на сторінці співачки у Facebook.

Зазначається, що оперна діва підписала відповідний контракт із ректором вишу.

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«Марія Максакова подякувала колективу академії за надану можливість застосувати свій викладацький досвід у визнаному в світі колективі (за результатами рейтингу ЮНЕСКО Академія 2009-2016 роки посідає Перше місце серед вищих навчальних закладів у галузі культури і мистецтв України.). Вона також зауважила, що через її волелюбний характер в Росії в Академії Гнесіних попри те, що вона мала найкращий клас, працювала в статусі старшого викладача і заслужений там статус доцента отримала лише тут, в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, відома оперна співачка Марія Максакова, вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого застрелили в Києві, пообіцяла помститися за смерть чоловіка.

"Живу, щоб, по-перше, не доставити додаткового задоволення тим, хто створив це мерзеніше зло. Знаєте, це прекрасний мотиватор. І, по-друге, щоб доставити задоволення Денису. Я за нього все одно помщуся", - зазначила Максакова.