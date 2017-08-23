У Житомирі урочисто підняли Державний прапор України

У Житомирі відбулась урочиста церемонія підняття Державного прапора України. Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди Дня Державного прапора України відбулися на майдані Корольова. Прапор було піднято у присутності керівників міста і області та представників громадськості під Державний гімн України.

Його підняли Заслужені майстри спорту України, Дефлімпійські чемпіони Ігор Завіруха та Олег Антонюк – вихованці Житомирської обласної школи інвалідів Житомирської облради, які вибороли друге місце XXIII Дефлімпійських ігор 2017 року з волейболу у м. Самсун в Туреччині.

Читайте такожСьогодні Україна святкує День державного прапора (відео)

«Приємно, що кожного року кількість людей на майдані Корольова збільшується. Це свідчить про те, що після Революції Гідності люди стали більш патріотичними, а символіка держави стала близькою і важливою для кожного»,- сказав журналістам після церемонії підняття прапора голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Севастополі влаштували патріотичний флешмоб до Дня українського прапора.