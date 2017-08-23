В окупованому Севастополі влаштували патріотичний флешмоб до Дня українського прапора (фото)

Сьогодні, 23 серпня, на набережній Чорного моря в окупованому Севастополі відбувся патріотичний флешмоб – чоловіки та жінки, одягнені у жовте та блакитне, вітали Україну з Днем державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності. Фото виклала на сторінці у "Фейсбук" користувачка Тетяна Москаленко.

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"Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності!!! З тобою в серці", - написала вона.

Користувачка Lara Mos розповіла, що учасники акції просто подзвонили друзям, друзям друзів і їхнім знайомим і запропонували сфотографуватися в центрі Севастополя, щоб показати, що в Криму є справжні патріоти України і що "не можна материковим українцям відмовлятися від Криму".

За її словами, багато людей познайомилися одразу на місці.

"Багато хто хотів, але не змогли прийти по ряду життєвих обставин, були і такі, хто відверто побоявся, хоч і уболіває, були і такі, котрі пізніше журились, що не знали про флешмоб", - додала вона.

За словами учасниці акції, ніхто з учасників не захотів, щоб його обличчя на спільному фото було приховане: "Ми обговорили між собою, що якщо хтось побоюється переслідування з боку влади, то обличчя можна заретушувати, проте ніхто не висловив такого бажання. Більшість флешмобівців прийшли на місце зустрічі вже у відповідній екіпіровці, деякі переодягалися вже на місці. Подібне скупчення синьо-жовтих кольорів викликало в оточуючих неоднозначну реакцію в діапазоні від схвальних усмішок до ненависті і панічного страху".

Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. У своїй святковій промові президент Петро Порошенко згадав кримчанина Володимира Балуха, якого окупанти відправили до тюрми за те, що він вивісив над своїм будинком жовто-блакитний прапор.