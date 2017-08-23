Сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму (відео)

23 серпня – Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. У цей день 1939 року відбулося підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Цим документом Гітлер та Сталін фактично поділили Європу на "сфери впливу" і тим самим розпочали Другу світову війну.

Росія донині намагається приховати правду про цей страшний день, називаючи "договір про ненапад" миролюбною домовленістю.

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Як повідомляв УНІАН, у Facebook набуває популярності флешмоб "ЧасСказатиПравду", щоб нагадати правду російським пропагандистам.