Сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму (відео)
13:58, 23 серпня 2017Суспільство
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23 серпня 1939 року було підписано пакт Молотова-Ріббентропа, яким Гітлер та Сталін фактично розв'язали Другу світову війну.
Сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму / скріншот УНІАН
23 серпня – Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. У цей день 1939 року відбулося підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Цим документом Гітлер та Сталін фактично поділили Європу на "сфери впливу" і тим самим розпочали Другу світову війну.
Росія донині намагається приховати правду про цей страшний день, називаючи "договір про ненапад" миролюбною домовленістю.
Читайте також"ЧасСказатиПравду": у Facebook набирає обертів флешмоб до річниці підписання пакту Молотова-Ріббентропа
Як повідомляв УНІАН, у Facebook набуває популярності флешмоб "ЧасСказатиПравду", щоб нагадати правду російським пропагандистам.
Сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму
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