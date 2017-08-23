Посольство США привітало українців з Днем Незалежності виконанням пісні "Добрий ранок, Україно!"

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало українців з 26-ю річницею Дня Незалежності під акомпанемент пісні українського рок-гурту «Нумер 482» «Добрий ранок, Україно!».

Читайте такожСвяткування Дня незалежності: виклики для безпеки громадян та іноземних гостейВідеопривітання американських дипломатів можна переглянути на офіційних сторінках посольства в Twitter, Facebook та Youtube.

На відео працівники посольства у вишиванках та з державними прапорами України виконують пісню "Добрий ранок, Україно!", оригінальний саунд якої грає на фоні.

"Від імені американського народу посол Марі Йованович та співробітники посольства США в Україні зичать українцям щасливого Дня Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Водночас посол Йованович зауважила: "Найкращі вітання від американських друзів. Миру Вам і процвітання!".