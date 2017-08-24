В окупованому Сімферополі затримали активісток Українського культурного центру

В окупованому Криму на залізничному вокзалі в Сімферополі затримали активісток Українського культурного центру Галину Балобан і Олену Попову. Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Заявили, що на них є орієнтування, згідно з яким вони «займаються незаконною діяльністю», і відвезли до Залізничного райвідділку. Розмовляють тепер з оперативником», – написав він.

Наумлюк зауважив, що російські правоохоронці в Криму регулярно затримують учасників Центру напередодні та у дні українських національних свят, «щоб вони не проявляли публічну активність».

«Думаю, що протримають години три, оголосять чергове попередження про відповідальність за ведення незаконної діяльності, і відпустять. Так що сподіваюся, нічого серйозного, але все ж зверніть увагу», – підсумував журналіст.

Згодом Наумлюк повідомив, що активісток відпустили.

Український культурний центр в Сімферополі створений у травні 2015-го року у відповідь на те, що українців, які прийшли покласти квіти до пам'ятника Шевченку, затримувала поліція. Відтоді УКЦ займався культурно-просвітницькою роботою — організовував лекції з історії України, літературні читання українських письменників. У свою чергу, окупаційна влада забороняє активістам проводити публічні заходи, викликає на допити і «бесіди» в правоохоронні органи, попереджає про неприпустимість екстремізму тощо.