Школярка у Вінницькій області витягла з річки 6-річну дівчинку (відео)

12:38, 25 серпня 2017
Суспільство
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11-річна дівчина діяла дуже професійно, заявили рятувальники.

Школярка у Вінницькій області витягла з річки 6-річну дівчинку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Маленька Сніжана стояла на кладці, дивилася, як інші грали в воді, і раптом посковзнулася і впала в воду. Не вагаючись ні секунди їй на допомогу кинулася Настя Муха. 11-річна дівчина діяла дуже професійно, заявили рятувальники, і вважають, що Настя гідна звання "Герой - рятувальник року".

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