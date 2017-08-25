Школярка у Вінницькій області витягла з річки 6-річну дівчинку (відео)
12:38, 25 серпня 2017Суспільство
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11-річна дівчина діяла дуже професійно, заявили рятувальники.
Школьница на Винничине вытащила из реки 6-летнюю девочку, пока взрослые только смотрели
Школярка у Вінницькій області витягла з річки 6-річну дівчинку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Маленька Сніжана стояла на кладці, дивилася, як інші грали в воді, і раптом посковзнулася і впала в воду. Не вагаючись ні секунди їй на допомогу кинулася Настя Муха. 11-річна дівчина діяла дуже професійно, заявили рятувальники, і вважають, що Настя гідна звання "Герой - рятувальник року".
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