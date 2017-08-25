Школярка у Вінницькій області витягла з річки 6-річну дівчинку (відео)

Школярка у Вінницькій області витягла з річки 6-річну дівчинку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Маленька Сніжана стояла на кладці, дивилася, як інші грали в воді, і раптом посковзнулася і впала в воду. Не вагаючись ні секунди їй на допомогу кинулася Настя Муха. 11-річна дівчина діяла дуже професійно, заявили рятувальники, і вважають, що Настя гідна звання "Герой - рятувальник року".

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