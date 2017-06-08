У Франції провідник поїзда прийняв актора за терориста і викликав поліцію, пише France Bleu.

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Інцидент стався в одному з вагонів швидкісного потягу TGV, який прямував з Марселя до Парижа. 35-річний французький актор, закрившись в туалетній кімнаті, репетирував сцену з п'єси, у якій звучали слова "зброя" та "пістолет". Провідник взяв чоловіка за терориста і викликав жандармів.

Паризького актора затримали і відправили на допит. Після бесіди жандармерія заявила про "помилкову тривогу".

Нагадаємо, британець, рятуючись з місця теракту в Лондоні, не кинув своє пиво.