Україну на дитячому Євробаченні представить Анастасія Багінська

Україну на міжнародному дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2017" буде представляти Анастасія Багінська з піснею "Не зупиняй".

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Як повідомляє прес-служба Першого національного телеканалу, Багінська стала переможницею національного відбору на дитяче "Євробачення-2016".

Вона представить Україну на міжнародному конкурсі, який відбудеться 26 листопада у столиці Грузії Тбілісі.

Фінал національного відбору на дитяче "Євробачення-2017" відбувся у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Пущі-Водиці. За право представляти країну на конкурсі змагалися 10 учасників.

Переможця обирали шляхом змішаного голосування глядачів і журі. Телеглядачі могли відправляти за своїх фаворитів смс-повідомлення.