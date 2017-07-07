В Україні стартував національний етап відбору на дитяче Євробачення

Стартував відбір на Міжнародний дитячий пісенний конкурс Євробачення-2017, фінал якого відбудеться в Грузії 26 листопада.

Про це повідомляє НСТУ.

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"UA: Перший" оголошує старт національного відбору на Міжнародний дитячий пісенний конкурс Євробачення-2017, фінал якого відбудеться 26 листопада в Тбілісі (Грузія)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що півфінал національного відбору відбудеться 8 серпня. При цьому уточнюється, що дата фіналу нацвідбору стане відома "відразу після завершення відбіркового туру".

Прийом заявок триватиме з 7 липня по 7 серпня.

"Будь-який виконавець чи група виконавців у віці від 9 до 14 років можуть подати заявку на участь у нацвідборі і представити свою пісню професійного журі", - уточнює телеканал.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на початку липня зірки Євробачення-2017 нарешті отримали всі свої гонорари.