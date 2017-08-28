Православні християни святкують Успіння Богородиці

Православні християни 28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці. Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», це одне з дванадцяти головних церковних свят.

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Про те, як відійшла до Бога й була похована Божа Матір розповідає святе передання. У рукописах IV століття збереглося свідоцтво, що Вона після смерті була тілом і душею взята на небо.

За три дня до цього в Єрусалимі Їй явився Архангел Гавриїл і повідомив про те, що наближається день Її смерті. Архангел подарував Діві Марії гілочку від райського дерева, від якої сяяло чудесне світло. Гілочка символізувала перемогу вічного життя над смертю, яку дарував нам Господь на хресті.

Усі святі апостоли прибули до Єрусалиму, щоб попрощатися з Богородицею. Лише апостол Фома не прийшов. В одну мить дах світлиці відкрився, всіх осяяло неземним світлом. До присутніх увійшов Спаситель, оточений ангелами. Божа Матір звернулася до Свого Сина з молитвою й віддала душу в Його руки.

Апостоли поховали тіло Божої Матері в Гефсиманії, де також були поховані Її святі батьки - Іоаким та Анна, обручник Йосип. Апостоли несли труну з тілом Богородиці, а очолював процесію Іоанн Богослов, який тримав у руках райську гілку. Їх супроводжувало багато християн, які несли запалені свічки й кадила. Ангели й люди співали, прославляючи Божу Матір.

Однак в натовпі знайшовся і недруг - іудейський священик на ім'я Аффонія спробував перевернути ложе, на якому лежало тіло Богородиці, але ангел не дозволив цьому статися й відсік руки, як тільки він доторкнувся до гробу. Аффонія щиро розкаявся, отримав зцілення і став християнином.

На похоронній церемонії були присутні всі апостоли, крім Фоми. Він прибув до Єрусалиму на третій день після похорону й захотів побачити труну Пречистої. Коли ж труну відкрили, то тіла Божої Матері в ній не виявилося, лише плащаниця. Божа Матір і тілом, і душею вознеслася на небо.

Пресвята Діва явилася учням Христовим і втішила їх словами: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни».

Свята Гора Афон - земний уділ Божої Матері. У день Успіння Богородиці Іверський монастир відзначає панігір.

Також на Святій Горі зберігається безліч святинь, пов'язаних з Пресвятою Дівою - чудотворні ікони, в Ватопеді - Її пояс.

За церковним календарем у день Успіння Богородиці закінчується Успенський піст.