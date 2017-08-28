Творці "Гри престолів" розібрали фінальний епізод 7 сезону (відео)
20:15, 28 серпня 2017Суспільство
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Фінал сьомого сезону "Гри престолів" вийшов в ефір 27 серпня і став найдовшим в історії серіалу – його тривалість становить 80 хвилин.
Зокрема, автори розповіли про відносини Ар'ї і Сансі Старк / скріншот
Творці серіалу "Гра престолів" Девід Беніофф та Ден Уайсс розібрали ключові сцени фінального епізоду 7-го сезону.
Відео з авторським розбором епізоду опублікував телеканал НВО.
Зокрема, автори розповіли про відносини Ар'ї і Сансі Старк і розібрали характери ще кількох головних героїв серіалу.
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Фінал сьомого сезону "Гри престолів" вийшов в ефір 27 серпня і став найдовшим в історії серіалу – його тривалість становить 80 хвилин.
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