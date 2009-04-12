Ціни на продукти до Великодня не підвищаться

Закарпатська влада стверджує, що ціни на продукти до Великодня в області не зростуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник головного управління економіки облдержадміністрації Віктор ПОГОРЄЛОВ.

На його переконання, немає жодних передумов, аби до Великодніх свят підвищилася вартість харчових продуктів у Закарпатській області. «Виняток, можливо, становитимуть тільки м’ясні вироби. Але про серйозне зростання цін не йдеться», - зазначив начальник управління.

Він повідомив, що такий прогноз робиться на основі моніторингу споживчого ринку Закарпатської області. «На ринках області ціни, як правило, нижчі, ніж середні по Україні. Якщо, до прикладу, по Україні картопля коштує від 3,5 до 4 грн., то в Ужгороді на ринку, що на Бородіна, її можна купити за 2–2,5 гривні», - розповів В.ПОГОРЄЛОВ.

Також він зазначив, що, за даними Державного комітету статистики України, в березні, у порівнянні з попереднім місяцем, в Закарпатській області індекс споживчих цін становив 101,1 %, у той час як по Україні - 101,4 %. Загалом же, якщо порівнювати з груднем 2008 року, цей показник на Закарпатті становив 105,5 відсотка, тоді як по Україні – 105,9 %. «Отож розмови про те, що на Закарпатті ціни вищі, ніж в Україні, – не відповідає дійсності. Навпаки, на Закарпатті одні із найнижчих ціни на продукти харчування. За статистикою, торік наша область за індексом споживчих цін займала 1-2 місця, нині – 5-6 місця. Тобто наш край – в десятці кращих областей України», – зауважив В.ПОГОРЄЛОВ.

Він також додав, що Закарпатська обласна державна адміністрація вживає всі законні заходи, аби стримати зростання цін.