На ринку окупованої Керчі люди у формі вилучають українські продукти (фото)

У Керчі 31 серпня о 15:30 у критому корпусі центрального ринку працюють люди у формі у супроводі охорони. Вони вилучають українську продукцію, передає Керч.ФМ.

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Всі підприємці, у яких є молочна продукція, складають її в коробки. А біля самих людей у формі лежить багато упаковок з ковбасою та сиром. Багато підприємців закрили свої ларьки.

Як розповіли продавці з ринку, перевіряльники шукали польські та українські сири та ковбаси.

Раніше ЗМІ писали, що в окупованому Криму недостатньо молочних продуктів, оскільки дев'яносто відсотків молочної продукції надходило на півострів з материкової України.